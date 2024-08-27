Giriş Tarihi: 27.08.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
17:54
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 27 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları gündemde. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş yeni haftada Milli Piyango Online ekranında sahiplerini bulacak. 104.532.445 TL devreden büyük ikramiyenin kazandıran numaralarla talihlisini bulacağı bu akşamda da MPİ canlı yayın ekranı sorgulanıyor. Peki, 26 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ sonuç sorgulama