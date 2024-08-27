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Giriş Tarihi: 27.08.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:54

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 27 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları gündemde. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş yeni haftada Milli Piyango Online ekranında sahiplerini bulacak. 104.532.445 TL devreden büyük ikramiyenin kazandıran numaralarla talihlisini bulacağı bu akşamda da MPİ canlı yayın ekranı sorgulanıyor. Peki, 26 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 27 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online adresi üzerinden devreden büyük ikramiyeli Süper Loto çekilişi bu akşamda sahibini bulacak. Noter huzurunda el değmeden gerçekleşecek olan çekiliş için bilet numaralarını sorgulayan şans oyunu severler geri sayıma başladı. İşte 26 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 27 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

27 AĞUSTOS SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

27 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 27 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 27 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 27 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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