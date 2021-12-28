Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 28.12.2021 20:55 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 20:55

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftada 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugünkü MP TV canlı çekilişiyle bir kez daha duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden 99 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "28 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla bir kez daha duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "28 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 ARALIK)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası bilgileri şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SON DAKİKA