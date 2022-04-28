Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. 63 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmalarının ardından "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 NİSAN)

Süper Loto sonuçları ve 28 Nisan MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;