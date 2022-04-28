Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla şans oyunu severlere bugün duyurulacak. Peş peşe gelen devirlerle 63 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.