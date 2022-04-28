Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 28.04.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 18:50

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla şans oyunu severlere bugün duyurulacak. Peş peşe gelen devirlerle 63 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. 63 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmalarının ardından "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 NİSAN)

Süper Loto sonuçları ve 28 Nisan MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Nisan Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SON DAKİKA