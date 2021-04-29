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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 29.04.2021 19:31 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 19:34

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) ile canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (29 Nisan 2021 Perşembe) şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) popüler şans oyununda 5 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler ile MPİ bayilerinden doldurdukları kuponlara büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek amacıyla açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları"haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri - ortak canlı yayınında şans oyunu severler için açıklanıyor. Bugünkü canlı çekilişi için üzerinden dijital ortamda kupon dolduran şans oyunu severler 5 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyerek 29 Nisan sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 NİSAN)

ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 NİSAN)

ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Nisan Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

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