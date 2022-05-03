Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mayıs 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 03.05.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 18:19

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mayıs 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

'Süper Loto sonuçları' şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Haftanın belli günlerinde çekilen Süper Loto çekiliş sonuçları MP TV canlı ile bilet sahiplerine ulaştırılıyor. Milli Piyango Online bünyesinde düzenlenen Süper Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru bilen bilet sahipleri büyük ikramiyeye aday oluyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekiliş günlerinde Salı da var. Peki, 3 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mayıs 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları büyük ikramiye için butona bastı. Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. MP TV canlı ile paylaşılacak sonuçlarda 6 şanslı numarayı doğru tutturanlar 68 milyon liraya varan büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada 3 Mayıs Süper Loto sonuçları heyecanla takip ediliyor. Peki, Bugün Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgula!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mayıs 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 MAYIS

Süper Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı 6 numarayı öğrenmek için:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mayıs 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mayıs 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mayıs 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SON DAKİKA