Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mayıs 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 03.05.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 18:19

'Süper Loto sonuçları' şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Haftanın belli günlerinde çekilen Süper Loto çekiliş sonuçları MP TV canlı ile bilet sahiplerine ulaştırılıyor. Milli Piyango Online bünyesinde düzenlenen Süper Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru bilen bilet sahipleri büyük ikramiyeye aday oluyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekiliş günlerinde Salı da var. Peki, 3 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…