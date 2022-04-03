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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 03.04.2022 20:23 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 20:23

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edilecek. 42 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası bilgileri.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla haftanın her Pazar günü yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen "Süper Loto Sonuçları" bugün şans oyunu severler için bir kez daha çekilecek. Peş peşe gelen devirlerle 42 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (3 NİSAN)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) - Sisal Şans ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Nisan Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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