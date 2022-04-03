Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edilecek. 42 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası bilgileri.