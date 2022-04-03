Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla haftanın her Pazar günü yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen "Süper Loto Sonuçları" bugün şans oyunu severler için bir kez daha çekilecek. Peş peşe gelen devirlerle 42 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (3 NİSAN)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) - Sisal Şans ile 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;