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Giriş Tarihi: 30.07.2024 17:31 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:33

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 30 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

Süper Loto sobuçları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişte haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam şanslı numaralarla buluşuyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça sorgulanıyor. Şans oyunu severler heyecanla kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 30 Temmuz Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 30 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

Haftanın ilk Süper loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. 30 Temmuz 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayınında kazananlarla buluşacak. 30 Temmuz 2024 Salı Süper Lotu sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 30 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

30 TEMMUZ SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

30 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 30 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 30 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 30 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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