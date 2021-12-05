Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

6 kazandıran numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayında ilan edilen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (5 Aralık Pazar) yeniden belirlenerek ilan edilecek. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerine uğrayarak oyunu oynayanlar çekilen şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "5 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yoğun şekilde cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları.