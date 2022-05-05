Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:37

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı ve her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "5 Mayıs Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Kazandıran numaraların tamamını doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 70 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaraları öğrenmek ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 5 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar 70 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazandıracak numaraları öğrenmek isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 MAYIS)

Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralarla 5 Mayıs MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Mayıs Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SON DAKİKA