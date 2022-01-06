Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta yapılan Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişi sonrasında "MPİ Süper Loto sonuçları" kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü 106 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "6 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 6 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.