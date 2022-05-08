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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 08.05.2022 22:12 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 22:12

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları, bugün şans oyunu severler için bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 686 bin Türk Lirası kazanacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası bilgiler.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto Sonuçları" haftalık düzende Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar 6 kazandıran numara üzerinden MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (8 MAYIS)

Süper Loto sonuçları ve 8 Mayıs kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 8 Mayıs Süper Loto sonuçları


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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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