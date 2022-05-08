Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları, bugün şans oyunu severler için bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 686 bin Türk Lirası kazanacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Milli Piyango Online ile 8 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası bilgiler.