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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:09 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:09

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

1 Mayıs 2025 Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı! Süper Loto severler, 1 Mayıs Perşembe günü yapılacak çekiliş için büyük bir heyecan içinde. Haftanın dördüncü gününde gerçekleştirilecek çekilişte, büyük ödülü kazanan numaralar noter huzurunda ve canlı yayında ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, milyonlarca kişi kazanan rakamları öğrenmek için arayışa geçecek. Milli Piyango İdaresi'nin resmi sorgulama ekranı haberin devamında

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta milyonlarca kişiye heyecan dolu anlar yaşatan Süper Loto, 1 Mayıs 2025 Perşembe akşamı bir kez daha şans oyunu tutkunlarını ekran başına kilitledi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kazandıran numaralar ve çekilişe dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizlerle...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

1 MAYIS 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
25 Mart 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

1 MAYIS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan, şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.