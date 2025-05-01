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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
17:09
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
1 Mayıs 2025 Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı! Süper Loto severler, 1 Mayıs Perşembe günü yapılacak çekiliş için büyük bir heyecan içinde. Haftanın dördüncü gününde gerçekleştirilecek çekilişte, büyük ödülü kazanan numaralar noter huzurunda ve canlı yayında ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, milyonlarca kişi kazanan rakamları öğrenmek için arayışa geçecek. Milli Piyango İdaresi'nin resmi sorgulama ekranı haberin devamında