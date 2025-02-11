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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 11 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaraları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
16:00
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 11 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaraları sorgulama ekranı
11 Şubat 2025 Salı günü yapılan Süper Loto çekilişi, şans oyunları tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Haftanın ikinci gününde gerçekleştirilecek olan çekilişle, büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Çekilişin ardından kazanan numaralar noter huzurunda ve canlı yayında açıklanacak. Sonuçların duyurulmasının ardından, milyonlarca kişi, kazanan numaraları öğrenmek için araştırmalarına devam edecek. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuç sorgulama ekranı…