Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:30

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar nasıl sorgulanır?

23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Büyük ikramiyenin sahibini bulacağı bu özel gecede, şanslı numaralar belirlenerek kazananlar açıklanacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, güncel çekiliş sonuçlarını öğrenebileceğiniz Milli Piyango resmi sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar nasıl sorgulanır?

Süper Loto, her hafta büyük ikramiyeleriyle şans oyunu tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek çekiliş, noter huzurunda yapılacak ve MPİ'nin YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Çekilişte, 1 ile 60 arasındaki numaralardan 6'sı şanslı rakam olarak belirlenecek. Peki, 23 Şubat 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar nasıl sorgulanır?

23 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
23 Şubat 2025 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar nasıl sorgulanır?

23 ŞUBAT 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SON DAKİKA