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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
17:30
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar nasıl sorgulanır?
23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Büyük ikramiyenin sahibini bulacağı bu özel gecede, şanslı numaralar belirlenerek kazananlar açıklanacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, güncel çekiliş sonuçlarını öğrenebileceğiniz Milli Piyango resmi sorgulama ekranı…