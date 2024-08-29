Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
18:27
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ Süper Loto 29 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Milli Piyango Online ekranında gerçekleşen Süper Loto çekilişi için şans oyunu severler heyecanla bekliyor. 111.869.992 devreden büyük ikramiyenin sahiplerini bulacağı çekiliş noter huzurunda el değmeden gerçekleşecek. Çekiliş canlı yayında MPİ online ekranında yayımlanacak. Kazanan numaralar büyük ödül için sorgulamalarına başladı. Peki, 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ sonuç sorgulama