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Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 18:27

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ Süper Loto 29 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ekranında gerçekleşen Süper Loto çekilişi için şans oyunu severler heyecanla bekliyor. 111.869.992 devreden büyük ikramiyenin sahiplerini bulacağı çekiliş noter huzurunda el değmeden gerçekleşecek. Çekiliş canlı yayında MPİ online ekranında yayımlanacak. Kazanan numaralar büyük ödül için sorgulamalarına başladı. Peki, 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ Süper Loto 29 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online adresi üzerinden gerçekleşen çekilişin talihlileri biletlerini sorgulamaya başladı. MPİ online ekranında noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş için bekleyiş sürüyor. İşte 29 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ Süper Loto 29 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

29 AĞUSTOS SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

29 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ Süper Loto 29 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ Süper Loto 29 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ Süper Loto 29 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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