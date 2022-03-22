"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Salı günleri yapılan MP TV canlı yayını aracılığıyla belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. (22 Mart 2022 Salı) Milli Piyango İdaresi (MPİ) - Sisal Şans işbirliğinde yapılan bugünkü MP TV canlı yayını ile 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve 32 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden doldukları kuponlarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 MART)

Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralarla 22 Mart MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;