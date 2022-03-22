Her hafta Salı günleri olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında "MPİ Süper Loto sonuçları" belirlenerek şanslı numaralar şans oyunu severlere duyuruldu. 32 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak umuduyla bugünkü MP TV canlı çekiliş için belirledikleri 6 şanslı numara ile Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek yoğun şekilde Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.