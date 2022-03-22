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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 21:54

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Her hafta Salı günleri olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında "MPİ Süper Loto sonuçları" belirlenerek şanslı numaralar şans oyunu severlere duyuruldu. 32 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak umuduyla bugünkü MP TV canlı çekiliş için belirledikleri 6 şanslı numara ile Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek yoğun şekilde Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Salı günleri yapılan MP TV canlı yayını aracılığıyla belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. (22 Mart 2022 Salı) Milli Piyango İdaresi (MPİ) - Sisal Şans işbirliğinde yapılan bugünkü MP TV canlı yayını ile 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve 32 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden doldukları kuponlarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 MART)

Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralarla 22 Mart MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Mart Süper Loto sonuçları: 51 - 12 - 29 - 25 - 34 - 11

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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