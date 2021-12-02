Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 2 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan ve 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "2 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Milli Piyango Online ile 2 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.