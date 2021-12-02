"Süper Loto" sonuçları haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle şanslı numaraları belirlenerek duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MPİ canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "2 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 2 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;