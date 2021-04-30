Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları"haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV - Youtube ortak canlı yayınında şans oyunu severler için açıklanıyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda kupon dolduran şans oyunu severler 5 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyerek 29 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.