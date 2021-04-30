Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (29 Nisan 2021 Perşembe) şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) popüler şans oyununda 5 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayilerinden doldurdukları kuponlara büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek amacıyla 29 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı detayları.