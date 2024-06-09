Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 9 Haziran 2024 BELLİ OLDU 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 09.06.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 22:05

Süper Loto sonuçları 9 Haziran 2024 BELLİ OLDU 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşıldı. Devreden ikramiyenin 73.044.818 milyon TL olduğu Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. Bugünün talihli numaraları, MP TV canlı yayın ekranı ile açıklandı. İşte 9 Haziran 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

Süper Loto sonuçları 9 Haziran 2024 BELLİ OLDU 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto 9 Haziran 2024 sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. İşte, 9 Haziran 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Süper Loto sonuçları 9 Haziran 2024 BELLİ OLDU 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

9 HAZİRAN 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe, Pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Pazar çekilişi için sorgulamalar başladı.

9 Haziran 2024 çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıdı.

İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 9 Haziran 2024 BELLİ OLDU 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 9 Haziran 2024 BELLİ OLDU 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları 9 Haziran 2024 BELLİ OLDU 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

SON DAKİKA