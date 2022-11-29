Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 29 Kasım 2022 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 29.11.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 18:26

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 29 Kasım 2022 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

12 Milyon TL'yi aşan devreden büyük ikramiyesi ile bu akşam çekilecek olan Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu severler ikramiyenin büyümesiyle birlikte bu oyuna büyük ilgi gösteriyor. Bu noktada ise "29 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. MPİ bilet sorgulama ekranı ile vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla şanslı numaraları öğrenmek istiyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...