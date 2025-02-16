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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 16 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:45

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 16 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

MP TV ekranında 16 Şubat Pazar Süper Loto sonuçları, şans oyunu tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Haftanın iki günü düzenlenen çekilişte kazandıran rakamları öğrenmek isteyenler, gerçekleşecek kura için ekran başında yerlerini aldı ve bilet numaralarını kontrol ediyor. İşte 16 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 16 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları için şans oyunu meraklıları, bilet numaralarını kontrol ediyor. Haftanın üç günü düzenlenen çekilişte, bu haftanın ikinci kurasıyla birlikte kazanan talihliler netleşecek. Büyük ödülün sahibini bulup bulmayacağı merak konusu olurken, heyecanla beklenen sonuçlar için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Süper Loto 16 Şubat Pazar çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 16 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

16 ŞUBAT SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

16 Şubat Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 16 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 16 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 16 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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