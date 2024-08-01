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Giriş Tarihi: 01.08.2024 17:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:44

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları bu akşam belli oluyor. MPİ canlı ekranında gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şanslı numaralar Süper Loto çekeiliş sayfasını takip etmeye başladı. Şans oyunu severler heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken büyük ikramiyenin sahibi olacak talihli isimler Milli Piyango Online ekranında yapılacak olan çekiliş için geri sayımı sürdürüyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 1 Ağustos Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi için MPİ canlı çekiliş ekranında bekleyiş sürüyor. Her Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları kazananlarını bekliyor. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayınında kazananlarla buluşacak. 1 Ağustos 2024 Salı Süper Lotu sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

1 AĞUSTOS SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

1 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı
  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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