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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 12.01.2022 00:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 00:57

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye tutarını kazandığı "MPİ Süper Loto sonuçları" kazandıran numaralarla şans oyunu severlere bugün (11 Ocak 2022) bir kez daha duyurulacak. 110 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta veya MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar "11 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" haftanın 3 günü yapılan Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğindeki MP TV canlı çekilişiyle duyurulmaya devam ediliyor. 110 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "11 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (11 OCAK)

Milli Piyango Online ile 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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