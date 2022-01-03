Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "2 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları.