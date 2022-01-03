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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 03.01.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 07:07

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "2 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende 2 gün Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Bugünkü (2 Ocak 2022 Pazar) MP TV canlı çekilişi için kupon dolduranlar şanslı numaralarla Milli Piyango bilet sorgulama yapmak isteyerek "2 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

2 OCAK MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ile 2 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları: 43 - 46 - 41 - 48 - 47 - 51

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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