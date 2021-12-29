"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla bir kez daha duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "28 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 ARALIK)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası bilgileri şöyle;