Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftada 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugünkü MP TV canlı çekilişiyle bir kez daha duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden 99 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "28 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.