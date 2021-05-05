Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 4 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV - Youtube ortak canlı yayında şanslı numaraları çekilen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (4 Mayıs 2021 Salı) bir kez daha belirlendi. Peş peşe gelen devirlerle 8 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango online üzerinden oyunu oynayanlar, bilet sorgulaması yapmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin 4 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor.