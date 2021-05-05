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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 4 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 04.05.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 03:00

sonuçları belli oldu! ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında her hafta 3 gün çekilişi düzenlenen sonuçları bugünkü canlı çekilişiyle belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. 8 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 4 Mayıs MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 4 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri ortak canlı yayında şanslı numaraları çekilen sonuçları bugün (4 Mayıs 2021 Salı) bir kez daha belirlendi. Peş peşe gelen devirlerle 8 Milyon Türk Lirası'nı aşan tutarının sahibi olmak isteyerek üzerinden oyunu oynayanlar, bilet sorgulaması yapmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin 4 Mayıs MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor.

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 4 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 MAYIS)

ile 4 Mayıs çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Mayıs Süper Loto sonuçları: 40 – 27 – 36 – 56 – 38 – 2

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 4 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 4 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 4 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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