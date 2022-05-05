6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı ve her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "5 Mayıs Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Kazandıran numaraların tamamını doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 70 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaraları öğrenmek ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 5 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları.