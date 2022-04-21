Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 21.04.2022 23:59 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 23:59

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden şanslı numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığı bünyesindeki Milli Piyango Online aracılığıyla dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırıyor. Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.