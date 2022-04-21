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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.04.2022 23:59 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 23:59

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden şanslı numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığı bünyesindeki Milli Piyango Online aracılığıyla dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırıyor. Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını aracılığıyla kazandıran numaraları çekilen "21 Nisan Süper Loto sonuçları" bir kez daha ilan edildi. 57 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla doldurdukları kuponlarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (21 NİSAN)

21 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Nisan Süper Loto sonuçları: 5 - 15 - 7 - 45 - 16 - 58

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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