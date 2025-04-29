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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Nisan 2025 Salı Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:21 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:21

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Nisan 2025 Salı Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

29 Nisan Salı günü yapılan çekilişle birlikte haftanın kazanan numaraları belli oluyor. Noter gözetiminde ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişte şanslı rakamlar kamuoyuyla paylaşılacak. Süper Loto tutkunlarının merakla beklediği sonuçlara göre bu haftanın talihlileri kim oldu? Tüm detaylara ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuç sorgulama ekranına haberin devamında...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Nisan 2025 Salı Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto heyecanı 29 Nisan 2025 Salı günü bir kez daha yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, noter denetiminde ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştiriliyor. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından yapılan yayını takip ederek kazandıran numaraları anbean öğrenebiliyor. 60 numara içinden rastgele seçilen 6 talihli sayı, çekilişin hemen ardından kamuoyuyla paylaşılıyor. Salı akşamının kazandıran rakamlarını öğrenmek ve sonucu sorgulamak için işte ekranınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Nisan 2025 Salı Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

29 NİSAN 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
29 Nisan 2025 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Nisan 2025 Salı Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

29 NİSAN 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Nisan 2025 Salı Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Nisan 2025 Salı Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.