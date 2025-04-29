SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Nisan 2025 Salı Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto heyecanı 29 Nisan 2025 Salı günü bir kez daha yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, noter denetiminde ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştiriliyor. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından yapılan yayını takip ederek kazandıran numaraları anbean öğrenebiliyor. 60 numara içinden rastgele seçilen 6 talihli sayı, çekilişin hemen ardından kamuoyuyla paylaşılıyor. Salı akşamının kazandıran rakamlarını öğrenmek ve sonucu sorgulamak için işte ekranınız...