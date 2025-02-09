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Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:16

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 9 Şubat 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları nereden sorgulanır?

9 Şubat 2025 Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta! Milyonlarca şans oyunu tutkunu, büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları öğrenmek için sonuçları merakla bekliyor. Haftanın son günü gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında yapılarak kazanan numaralar belirleniyor. Peki, 9 Şubat 2025 Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 9 Şubat 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları nereden sorgulanır?

9 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, büyük bir heyecanla takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. 60 numara arasından rastgele seçilen 6 şanslı sayı, çekilişin ardından anında açıklanıyor. İşte, 9 Şubat 2025 Süper Loto çekilişinin kazandıran numaraları sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 9 Şubat 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları nereden sorgulanır?

9 ŞUBAT 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
9 Şubat 2025 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 9 Şubat 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları nereden sorgulanır?

9 ŞUBAT 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 9 Şubat 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları nereden sorgulanır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 9 Şubat 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları nereden sorgulanır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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