Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR | Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 18 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal şans ortaklığıyla 26 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.