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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 02.05.2021 19:20 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 21:37

sonuçları canlı çekilişle belli oldu! ile sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinin her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) – Youtube canlı yayında kazandıran numaralarını belirlediği sonuçları bugün (2 Mayıs 2020 Pazar) şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü canlı çekilişi için üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar 6 Milyon TL'yi aşan tutarına sahip olmak isteyerek şanslı numaraları öğrenmek amacıyla açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online aracılığıyla sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

" sonuçları" haftalık düzende Salı, Perşembe, Pazar günleri üzerinden yapılan - Youtube ortak canlı yayında belirlenen numaralarla şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Bugünkü Süper Loto canlı çekilişine, Milli Piyango Online aracılığıyla kupon doldurarak katılanlar kazandıran numaraları merak ederek 2 Mayıs sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 MAYIS)

(MPİ) ile ortaklığında, üzerinden yapılan bugünkü çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Mayıs Süper Loto sonuçları: 58 - 44 - 39 - 59 - 10 - 57

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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