Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinin her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) MP TV – Youtube canlı yayında kazandıran numaralarını belirlediği MPİ Süper Loto sonuçları bugün (2 Mayıs 2020 Pazar) şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü Süper Loto canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar 6 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyerek şanslı numaraları öğrenmek amacıyla 2 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online aracılığıyla 2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.