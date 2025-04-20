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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 20 Nisan Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 18:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 18:28

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 20 Nisan Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

20 Nisan Pazar akşamı MP TV ekranlarında gerçekleşecek Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Haftanın son çekilişi öncesi, büyük ödülün kime çıkacağı merak konusu oldu. Her hafta üç kez düzenlenen oyunda şansını deneyen katılımcılar, sonuçları öğrenmek için biletlerini hazırladı. Peki, 20 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 20 Nisan Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi yine yoğun ilgiyle takip ediliyor. Talihliler, şanslı rakamları öğrenebilmek için bilet sorgulama ekranına yöneliyor. Haftada üç kez yapılan bu heyecan dolu çekilişte, haftanın ilk sonuçları merakla bekleniyor. 20 Nisan Süper Loto kazandıran numaralar açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 20 Nisan Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

20 NİSAN SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

20 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 20 Nisan Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 20 Nisan Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 20 Nisan Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.