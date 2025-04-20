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SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 20 Nisan Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
18:28
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 20 Nisan Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
20 Nisan Pazar akşamı MP TV ekranlarında gerçekleşecek Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Haftanın son çekilişi öncesi, büyük ödülün kime çıkacağı merak konusu oldu. Her hafta üç kez düzenlenen oyunda şansını deneyen katılımcılar, sonuçları öğrenmek için biletlerini hazırladı. Peki, 20 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu?