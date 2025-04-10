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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında! 10 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli oluyor?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:48

Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında! 10 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli oluyor?

Haftanın kazandıran oyunlarından Süper Loto'da gözler bugünkü çekiliş sonuçlarında! 10 Nisan 2025 tarihli çekiliş için geri sayım başladı. Milli Piyango Online ve MP TV üzerinden canlı yayınlanacak çekilişin sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Bilet sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranı ve detaylar...

Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında! 10 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli oluyor?

Süper Loto heyecanı bu akşam bir kez daha yaşanıyor. 10 Nisan tarihli çekiliş için şansını deneyenler, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kazandıran numaralar MP Online sistemi üzerinden saat 21.30'da canlı yayında duyuruluyor.

Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında! 10 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli oluyor?

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ile oynanan Süper Loto 10 Nisan 2025 Perşembe çekilişi ile takibe alındı.

Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

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Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında! 10 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli oluyor?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 NİSAN 2025

İşte, kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı detayları:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında! 10 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli oluyor?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında! 10 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli oluyor?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.