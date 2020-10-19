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Haberler Galeri Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sonuç ekranı: Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

sonuç ekranı: Milli ile 18 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 18 Ekim sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizde yer alan Süper Loto sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığı ile bunu gerçekleştirebilirler. İşte, haftanın Süper Loto sonuçları kazanan numaraları ve 18 Ekim Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 19.10.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 07:17
Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sonuç ekranı: Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 18 Ekim çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 18 Ekim sonuç ekranı sabah.com.tr'de!

18 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto 18 Ekim çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve açıklandı.

İşte, Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sonuç ekranı: Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 EKİM 2020

çekilişinin 18 Ekim 2020 Pazar gününe ilişkin çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı.

Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

1, 13, 18, 23, 36, 53

MPİ SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sonuç ekranı: Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sonuç ekranı: Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sonuç ekranı: Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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