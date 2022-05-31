Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 31 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Giriş Tarihi: 31.05.2022 23:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 23:43

Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 31 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 17 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek elden kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 31 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.