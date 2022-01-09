"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde çekilen şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "9 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.