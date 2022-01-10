6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı ve her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (9 Ocak 2022) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar "9 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 OCAK)

Milli Piyango Online ile 9 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;