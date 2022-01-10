Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.01.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 07:24

Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde çekilen şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "9 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı ve her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (9 Ocak 2022) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar "9 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 OCAK)

Milli Piyango Online ile 9 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları: 46 - 14 - 20 - 37 - 19 - 45

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SON DAKİKA