"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekiliş aracılığıyla belirlenerek bugün (26 Aralık 2021 Pazar) şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederek 97 Milyon TL'yi aşan çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulaması yapmak isteyerek "26 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.