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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 26.12.2021 21:56 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 21:56

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekiliş aracılığıyla belirlenerek bugün (26 Aralık 2021 Pazar) şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederek 97 Milyon TL'yi aşan çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulaması yapmak isteyerek "26 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (26 Aralık Pazar) bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. Şanslı numaraları doğru tahminle 97 Milyon türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğun olarak "26 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (26 ARALIK)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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