Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (26 Aralık Pazar) bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. Şanslı numaraları doğru tahminle 97 Milyon türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğun olarak "26 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (26 ARALIK)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;