Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online ile haftalık olarak 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" şans oyunu severler için ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "28 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 KASIM)

Milli Piyango Online ile 28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;