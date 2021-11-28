Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu. Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "28 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Milli Piyango İdaresi ile 28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.