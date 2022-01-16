Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere ilan edilen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (16 Ocak 2021) belirlenerek duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanmak amacıyla Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler "16 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online aracılığıyla "16 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası" detayları.