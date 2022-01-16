Milli Piyango Online üzerinden haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan "MPİ Süper Loto sonuçları" 16 Ocak 2022 Pazar günü yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlendi. Bugünkü MP TV canlı çekilişiyle belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "16 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

16 OCAK MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şöyle;