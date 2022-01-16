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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 16.01.2022 22:48 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 22:48

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere ilan edilen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (16 Ocak 2021) belirlenerek duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanmak amacıyla Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler "16 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online aracılığıyla "16 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası" detayları.

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan "MPİ Süper Loto sonuçları" 16 Ocak 2022 Pazar günü yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlendi. Bugünkü MP TV canlı çekilişiyle belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "16 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

16 OCAK MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şöyle;

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto 16 Ocak çekiliş sonuçları

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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