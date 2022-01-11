Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye tutarını kazandığı "MPİ Süper Loto sonuçları" kazandıran numaralarla şans oyunu severlere bugün (11 Ocak 2022) bir kez daha duyurulacak. 110 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta veya MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar "11 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.