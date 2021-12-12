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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Aralık Süper Loto sonuçları - MPİ sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 12.12.2021 21:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 21:47

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Aralık Süper Loto sonuçları - MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi sonrasında Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "12 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 12 Aralık Süper Loto sonuçları ve MPİ sorgulama detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Aralık Süper Loto sonuçları - MPİ sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla bir kez daha belli oldu. Bu haftanın son çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler şans oyunu severler "12 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 12 Aralık Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Aralık Süper Loto sonuçları - MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları: 51 - 19 - 17 - 37 - 59 - 55

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Aralık Süper Loto sonuçları - MPİ sorgulama
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Aralık Süper Loto sonuçları - MPİ sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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