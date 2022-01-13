6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı ve haftalık düzende Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 3 gün yapılan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün şans oyunu severleri için bir kez daha çekildi. Bugünkü MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "13 MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.