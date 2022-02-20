6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek ve 10 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI? (20 ŞUBAT)

MPİ ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçlar ve Bilet sorgulama ekranı detayları.