"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederek 10 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.