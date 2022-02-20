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Haberler Yaşam Son Dakika Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 20.02.2022 22:13 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 20:04

Son Dakika Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederek 10 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Son Dakika Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek ve 10 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI? (20 ŞUBAT)

MPİ ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçlar ve Bilet sorgulama ekranı detayları.

Son Dakika Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Şubat Süper Loto sonuçları: 11 - 26 - 30 - 36 - 38 - 55

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Son Dakika Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Son Dakika Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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