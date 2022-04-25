"Süper Loto sonuçları" her Pazar günü olduğu gibi bugün de Milli Piyango Online MP TV canlı yayını üzerinden kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. 61 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden doldurdukları kuponlarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 NİSAN)

Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar ile 24 Nisan MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;