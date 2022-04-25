Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılan MP TV canlı çekilişi için 61 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarını kazanmak umuduyla şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.