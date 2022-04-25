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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 25.04.2022 00:29 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 00:29

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılan MP TV canlı çekilişi için 61 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarını kazanmak umuduyla şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her Pazar günü olduğu gibi bugün de Milli Piyango Online MP TV canlı yayını üzerinden kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. 61 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden doldurdukları kuponlarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 NİSAN)

Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar ile 24 Nisan MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Nisan Süper Loto sonuçları


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Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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