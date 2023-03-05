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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA EKRANI | Milli Piyango İdaresi ile 5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 05.03.2023 20:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 20:29

Süper Loto sonuçları SORGULA EKRANI | Milli Piyango İdaresi ile 5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu Süper Loto sonuçları 5 Mart 2023 Pazar günü yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Peş peşe gelen devirlerle 18 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ve MPİ bayilerinden kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 5 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları SORGULA EKRANI | Milli Piyango İdaresi ile 5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları 5 Mart 2023 Pazar günü saat 21:30'da yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak 5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 MART)

Milli Piyango Online ile 5 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA EKRANI | Milli Piyango İdaresi ile 5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Mart Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları SORGULA EKRANI | Milli Piyango İdaresi ile 5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Süper Loto sonuçları SORGULA EKRANI | Milli Piyango İdaresi ile 5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA EKRANI | Milli Piyango İdaresi ile 5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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