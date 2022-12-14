Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi 13 Aralık Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 26 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olacağı "Süper Loto sonuçları" şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 13 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 13 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;