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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi 13 Aralık Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 13.12.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 22:05

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi 13 Aralık Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve 26 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak adına 13 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 13 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi 13 Aralık Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 26 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olacağı "Süper Loto sonuçları" şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 13 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 13 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi 13 Aralık Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Aralık Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi 13 Aralık Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi 13 Aralık Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango İdaresi 13 Aralık Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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